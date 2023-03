SIAV, ricavi crescono del 6% ma utile scende a 1 milione

SIAV

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2022 conpari a 32,5 milioni di euro, in aumento del 6% rispetto al 2021 (Euro 30,7 milioni) ed un EBITDA sostanzialmente in linea rispetto all’esercizio precedente ed è pari a Euro 5,8 milioni (Euro 5,9 milioni nel 2021). L’EBIT è pari ad Euro 1,8 milioni in diminuzione rispetto al 2021 (pari a Euro 2,2 milioni), a seguito di ammortamenti totali pari a circa Euro 4,0 milioni, in aumento rispetto ai Euro 3,7 milioni nel 2021.di Gruppo risulta pari arispetto all’esercizio precedente (pari a Euro 1,6 milioni), come conseguenza di quanto precedentemente esposto.è pari ad 16,5 milioni in linea con il valore dell’esercizio precedente (Euro 16,5 al 31 dicembre 2021), di cui Euro 7,2 milioni di disponibilità liquide, in aumento rispetto ad Euro 5,1 milioni al 31 dicembre 2021.