Superbonus, Giorgetti apre alle detrazioni fino a 20 anni: cosa giusta per i cittadini

(Teleborsa) - Si avvia verso le battute finale il lavoro sugli emendamenti riformulati sul. La commissione Finanze della Camera nel pomeriggio terminerà le votazioni e concluderà l’esame del provvedimento. L'approdo in aula è previsto comunque per mercoledì per consentire a governo e maggioranza di trovare le ultime intese. Intanto il ministro dell'Economia,ha annunciato una delle novità: potrebbe infatti esserci di tempi più lunghi per le"fino a venti anni". Il ministro si è detto "assolutamente favorevole al sistema delle detrazioni: 5, 10 anche 20 anni". "Ho visto polemiche, ma come governo penso sia una cosa giusta per i cittadini e che non comporti problemi per la finanza pubblica".La misura sosterrebbe chi hae non abbastanza capienza fiscale per recuperare tutto. Nel pacchetto di emendamenti riformulati al decreto superbonus questa possibilità al momento viene prevista solo per banche e imprese che hanno acquistato i crediti.Per quel che riguarda il salvataggio delle cessioni e degli sconti in fattura relativi alle spese effettuate nel 2022, il relatore,(FdI), ha presentato un emendamento riformulato che consente per chi non ha concluso il contratto di cessione entro la scadenza di venerdì 31 marzo di effettuare la comunicazione all’con la “”: ovvero, entro il 30 novembre, pagando una sanzione di 250 euro. Si tratta di una soluzione per evitare che centinaia di milioni di euro vadano in fumo in base a un termine che era stato fissato dall'ultimoMilleproroghe.La riapertura dei termini sarà disponibile solo per leeffettuate a favore di banche, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e assicurativi. Escluse le cessioni a privati. Così come le cessioni effettuate da imprese che hanno concesso lo sconto in fattura.Si cerca ancora invece una soluzione per la questione deiIl ministero dell’Economia prosegue nella sua opera di moral suasion verso banche, assicurazioni e società partecipate ma si lavora anche sulle ipotesi da inserire nel decreto da abbinare alla riapertura delle banche: l’eventuale ricorso aglidopo un approfondimento su meccanismi e ricadute, sembra ormai esclusa. Resta in piedi la possibilità per le banche che non sono riuscite a esaurire i crediti di convertirli in Btp a 10 anni.