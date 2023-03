TECMA Solutions consolida presenza a Miami e punta su segmento office

Tecma Solutions

(Teleborsa) -, Tech Company quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate, hacon il, situato a Miami Beach.Ladi TECMA è utilizzata perattraverso prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico. In particolare, il sito internet dell'iniziativa propone ai potenziali acquirenti un'esperienza di acquisto innovativa e immersiva, anticipando la visualizzazione emozionale del progetto architettonico."Per TECMA questo progetto rappresentae attestazione della riconosciuta capacità di contribuire, oltre al segmento dello sviluppo del mercato immobiliare residenziale anche alla valorizzazione del segmento office, un mercato con un grosso potenziale ancora inespresso", ha commentatodi TECMA.Da inizio 2022 la società è attiva nel mercato statunitense conin ambito residenziale e nel segmento office."Siamo orgogliosi che l'impegno di TECMA nello sviluppo del mercato statunitense abbiadell'esercizio 2022, i ricavi da progetti esteri incidono attualmente per il 20% dei ricavi totali e ci aspettiamo una crescita progressiva nei prossimi anni grazie alle elevate potenzialità di tale mercato", ha aggiunto Riva.L'espansione del business all'estero ha fatto registrare, nel 2022, una crescita deidel 175% rispetto al 31 dicembre 2021, attestandosi a 2,10 milioni di euro, con un'incidenza sui ricavi delle vendite pari al 20%. In particolare, il mercato statunitense ha registrato una crescita del 50% circa rispetto all'anno precedente.