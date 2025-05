Fincantieri, accordo di collaborazione strategica con Enra Energy Solutions in Malesia

Fincantieri

(Teleborsa) - In occasione della fiera(LIMA), attualmente in corso ined(EES) hanno firmato una sostegno del programma strategico "15 to 5" promosso dallaper il rinnovo della propria flotta. La firma è avvenuta alla presenza del Ministro della Difesa malese, H.E. Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin, e del Sottosegretario di Stato per la Difesa italiano, On.le Matteo Perego di Cremnago, ed è stata sottoscritta da Biagio Mazzotta, Presidente di Fincantieri, e Ikhlas Zainal, Amministratore delegato di Enra Energy Solutions.L’iniziativa rappresenta un passo fondamentale per il rafforzamento delledella Malesia nele, al contempo, per stimolare la crescita dell’industria nazionale attraverso un forte coinvolgimento locale. L’accordo apre la strada a una partnership finalizzata allae aldi unità navali di nuova generazione, incluse le navi di supporto multiruolo () e le navi unità da pattugliamento (). Queste piattaforme sono progettate per potenziare l’efficienza e la prontezza operativa in un contesto geopolitico in continua evoluzione."Il Sud-Est asiatico rappresenta una regione strategica per il futuro dell’industria della difesa marittima. La nostra collaborazione con Enra Energy Solutions rappresenta un passo concreto verso la costruzione di un sistema industriale solido in Malesia che coniuga la nostra esperienza globale con l’eccellenza locale – ha commentato, Presidente di Fincantieri –. Siamo orgogliosi di sostenere la visione strategica della Royal Malaysian Navy e di contribuire allo sviluppo di un ecosistema nazionale forte e resiliente".