Banco Desio perfeziona cessione del merchant acquiring a Worldline

Banco di Desio e della Brianza

Worldline

(Teleborsa) -ha, società controllata dal gruppo francese, che prevede il trasferimento dell'attività di merchant acquiring di Banco Desio per un controvalore complessivo di 100 milioni di euro e la sottoscrizione di un accordo commerciale per la distribuzione dei servizi di acquiring di Worldline tramite la rete di Banco Desio. L'operazione era stata annunciata a novembre 2022 L'accordo prevede ildi Banco Desio a cui fanno riferimento circa 15.000 esercenti per un totale di circa 19.000 POS (point of sales) per un volume di circa 2 miliardi di euro in transazioni. Banco Desio e Worldline Italia hanno inoltre sottoscritto unper la distribuzione tramite la rete di Banco Desio dei prodotti e dei servizi di pagamento di Worldline agli esercenti.