Defence Tech, ricavi e utili in crescita del 12% nel 2022

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della cyber security e della data intelligence, ha chiuso ilconpari a 19,5 milioni di euro, in crescita del 12,4% rispetto al 31 dicembre 2021, grazie alla positiva performance della linea di business Communication & Control System pari a 11 milioni di euro (circa il 55% del totale), in aumento del 24%.L'si attesta a 8,1 milioni di euro, in aumento del +20% rispetto a 6,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021. L', pari a 36,5%, è in crescita rispetto al dato al 31 dicembre 2021 (35,4%). L'si attesta a 4,2 milioni di euro, registrando un incremento del +12,3%"I risultati del 2022, pur venendo da un track record già molto significativo in termini numerici, rivestono ancor più importanza per il nostro gruppo - ha commentato il- Sono, infatti, dimostrazione dellacome quella di investire nella realizzazione di laboratori per la sicurezza nazionale e in soluzioni proprietarie in ambito Cyber Security"."Siamo consapevoli che siamo solo all'inizio ma il nostrodi Defence Tech sui mercati di riferimento come la Difesa e lo Spazio, unito alla congiuntura geopolitica, mi fanno essere particolarmente ottimista sulle ulteriori possibilità di crescita del nostro gruppo sicuro delle capacità delle nostre persone di esprimere forti competenze in contesti complessi e contraddistinti da roadmap tecnologiche particolarmente sfidanti", ha aggiunto.Laè positiva (cassa netta) e pari a 5,8 milioni di euro, rispetto al valore positivo di 8,1 milioni di euro al 30 giugno 2022 e di 12,3 milioni di euro al 31 dicembre 2021 per effetto dei maggiori investimenti realizzati in immobilizzazioni materiali ed immateriali frutto della strategia di maggior focalizzazione sulla realizzazione di prodotti, di laboratori accreditati Ce.va, LVS e LAP e della Cyber Factory.