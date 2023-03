Eventi e scadenze del 28 marzo 2023

Martedì 28/03/2023

Acquazzurra

Ala

Alfio Bardolla

Alfonsino

Allcore

Altea Green Power

Askoll Eva

Aton Green Storage

Aton Green Storage

Bellini Nautica

Bfc Media

Casasold

Casta Diva Group

Cleanbnb

Copernico

Defence Tech Holding

Doxee

Energy

E-Novia

Eviso

Fae Technology

Farmaè

Finlogic

First Capital

Fope

G.M. Leather

Gpi

Grifal

Illa

Imprendiroma

International Care Company

Italia Independent

Kme Group

Leone Film Group

Lindbergh

Meglioquesto

Mit Sim

Nusco

NVP

Omer

Pattern

Philogen

Powersoft

Pozzi Milano

Relatech

Solid World Group

Sostravel.Com

Spindox

Star7

Tmp Group

Ulisse Biomed

Zucchi

(Teleborsa) -- I ministri dell'UE punteranno a concordare un orientamento generale sul pacchetto gas e idrogeno e terranno un primo dibattito orientativo su una proposta di revisione dell'assetto del mercato dell'energia elettrica- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- L'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) pubblicherà l'Indice dei Brevetti 2022 (EPO Patent Index). Approfondimenti sullo stato dell'innovazione in Europa: statistiche, tendenze e classifiche- L'evento annuale promosso da ABI dedicato a Credito, Finanza e Risparmio per il mercato retail e corporate, si svolgerà a Milano- Evento di rilevante importanza al quale partecipano moltissimi economisti, analisti, politici e imprenditori per discutere della politica economica. Focus su "Orientare la Politica in un Mondo Polarizzato". Si svolge a Washington, DC09:30 -- Durante il convegno di presentazione dei risultati della ricerca 2022, si analizzeranno i principali trend del mercato del SCF, si mostrerà qual è il suo ruolo nell'attuale scenario macroeconomico, quali sono i driver, le barriere e i fattori abilitanti per le soluzioni di Deep tier financing, le startup per il SCF a livello internazionale e quali soluzioni offrono10:30 -- Nella sede della Confederazione verrà presentata un'analisi di Confcommercio su usura e fenomeni illegali. L'iniziativa, giunta alla 10^ edizione, vuole promuovere e rafforzare la cultura della legalità. Interverrà il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli e il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi11:00 -- La Presentazione del primo Rapporto Fondazione Cariplo sulle disuguaglianze è dedicata alle disuguaglianze di apprendimento. Partecipano, tra gli altri, il presidente di Fondazione Cariplo, l'AD di Intesa Sanpaolo e il presidente di Assicurazioni Generali11:00 -- L'evento per la presentazione dell'accordo di partnership tra Consorzio Cooperative Lavoratori (CCL) e COIMA per attività di "fair and social housing" nel rispetto del principio mutualistico cooperativo si terrà a Milano. Interviene, tra gli altri, il Ministro Salvini11:00 -- La presentazione del progetto Take Your Time - Polo Urbano del Gruppo FS Italiane: arte e rigenerazione urbana per scoprire cosa cambia nelle città, cosa succede in Un Tempo Nuovo, si terrà a Milano. Interverranno, tra gli altri, Luca Torchia, CCO del Gruppo FS Italiane, Umberto Lebruto, AD FS Sistemi Urbani e Renato Fontana, curatore artistico del progetto15:00 -- Iniziativa della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Fintech District in collaborazione con Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano. Un confronto focalizzato su innovazioni e opportunità che le soluzioni del Fintech, integrate sempre più con i fattori ESG, introducono nel settore retail15:00 -- Cerimonia di apertura del BIS (Bank for International Settlements) Innovation Hub Eurosystem Centre a Francoforte. Speech di Christine Lagarde16:00 -- L'evento organizzato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Workday si svolge al The Westin Palace di Milano. I partecipanti avranno modo di confrontarsi con aziende provenienti da settori differenti (Sky Italia, A2A, Eolo e MM), che porteranno l'esperienza concreta di alcune delle funzioni aziendali più impattate dalla digitalizzazione- Asta BTP Short - BTP€i- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2022, sottoposto a revisione contabile completa- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio