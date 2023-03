eVISO, semestrale in perdita per balzo prezzi energia. Situazione migliora in 2023

eVISO

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, ha registratopari a 145,4 milioni di euro nella, in aumento del 47% rispetto allo stesso semestre dell'esercizio precedente. In riduzione dell'11% l'energia consegnata ai resellers e del 21% l'energia consegnata al canale diretto. Il fatturato da servizi accessori e big data è cresciuto del 68%.L'è stato di 0,2 milioni di euro, rispetto a 1,8 milioni del semestre al 31 dicembre 2021, mentre ilè stato pari a -1 milione di euro, rispetto a 0,6 milioni del primo semestre 2021. La società ha spiegato che la crescita dei volumi e del fatturato non è stata in grado di compensarenel periodo, che si è riflesso in un aumento proporzionale dei costi di bilanciamento della rete non ribaltabile sui clienti finali.Tuttavia, eVISO evidenzia che neilae già nel corso del primo semestre del 2023, e in modo sostenuto a partire da luglio 2023, si aspetta un aumento della marginalità sui clienti reseller e diretti grazie ai rinnovi contrattuali e alla stabilizzazione dei prezzi dell'energia. Prevede inoltre un miglioramento della posizione finanziaria netta, grazie ache, dal 1° gennaio 2023 al 28 febbraio 2023, ha generato 5 milioni di cassa, riportando la Posizione Finanziaria Netta in terreno positivo a 1 milione di euro."Il semestre appena concluso è stato caratterizzato da tensioni sui prezzi di energia e gas, con picchi di costi, volatilità e instabilità mai registrati nella storia del mercato italiano e dovuti a fattori esogeni, che hanno senz'altro impattato sulle marginalità di eVISO - ha commentato il- In tale contesto sono, registrando livelli record di performance sui principali indicatori operativi, tra i quali i ricavi, aumentati del 47% a 145 milioni di euro, il numero di utenti rolling 12 mesi complessivamente serviti a quota 240 mila, in aumento del +41%, e l'aumento del 163% del numero di pratiche accessorie".