Imprendiroma, utile 2022 sale a 6,6 milioni di euro. Proposto dividendo

Imprendiroma

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari, ha chiuso il 2022 conpari a 36,1 milioni di euro (+75% vs 2021),pari a 9,7 milioni di euro (+90%), con EBITDA margin al 20,6% (23,8% nel 2021) e unpari a 6,6 milioni di euro (+53%).L'è positivo (positività di cassa) per 3,6 milioni di euro (-2,1 milioni al 31/12/2021)."L'aumento dei costi, riconducibile in larga parte a fattori esogeni quali l'aumento del costo delle materie prime e del denaro, ha impattato in modo contenuto la marginalità del gruppo che continua ad essere elevata in relazione al settore di riferimento - ha commentato l'- È previsto che nel corso del 2023 siano completate le commesse in backlog (avviate e non) e che il portafoglio continui ad essere alimentato con nuove commesse e l'obiettivo di generare un’ulteriore crescita in linea con le strategie annunciate in sede di IPO".Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti unpari a 0,044642857 uro per azione, con distribuzione a partire da mercoledì 31 maggio 2023, previo stacco della cedola il 29 maggio 2023. La data di legittimazione al pagamento (record date) è fissata al 30 maggio 2023.