Omer, utile 2022 di 8,3 milioni di euro. Dividendo di 5 centesimi

Omer

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, ha chiuso il 2022 conconsolidati pari a 63,3 milioni di euro, in aumento dell'11% rispetto all'esercizio 2021. L'è stato pari a 13,8 milioni di euro, in calo del 12% (l'EBITDA Margin passa dal 27,4% al 21,8%). L'è pari a 8,3 milioni di euro, in calo dai 10,2 milioni dell'anno prima.Laconsolidata è risultata positiva (cassa) e pari a 9,6 milioni di euro, rispetto ai 18,7 milioni al 31 dicembre 2021."I risultati conseguiti nell'esercizio 2022 delineano un- ha commentato l'- Siamo molto soddisfatti di quanto realizzato, nonostante la forte incertezza determinata dalla congiuntura politico-economica e dalla dinamica inflazionistica che ha determinato significati incrementi nel costo delle materie prime, dell’energia e dei servizi"."I numeri in crescita dei ricavi attestano Omer tra le società di riferimento nel settore ferroviario e confermano che il gruppo ha ancora un ampio margine di penetrazione all’interno dei mercati europeo e nordamericano - ha aggiunto - Siamo, grazie anche al sostegno ed alla fiducia riposta in Omer dai nostri clienti, possa".Ilè pari a 116 milioni di euro, con un incremento del 3% rispetto al dato 2021 (pari a 113 milioni). Il soft backlog è pari a 250 milioni di euro, in riduzione rispetto al dato 2021 (pari a 281 milioni) per effetto delle conversioni in backlog registrate nel corso dell'anno.Il CdA proporrà all'assemblea la distribuzione di ununitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 5 centesimi di euro per azione, per un importo complessivo massimo di 1.437.500 euro, con stacco della cedola in data 22 maggio 2023 (record date 23 maggio 2023) e pagamento a partire dal 24 maggio 2023.