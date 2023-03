Stop motori diesel e benzina, UE approva regolamento: Italia si astiene

(Teleborsa) -al piano per immatricolare auto e furgoni nuovi dalse funzionanti con motori a scoppio usando carburanti neutri in termini di emissioni: lo ha riferito la ministra svedese dell'Energia Ebba Busch. La Commissione europea ritiene che i biocarburanti, sui quali è in pressing l'Italia, avranno sempre"Ci adopereremo, nell'ambito delle procedure di approvazione degli atti legislativi indicati dalla Commissione europea, a far considerare anche i biocarburanti tra i combustibili neutri in termini di, commenta il ministro dell'Ambiente,annunciando il voto di astensione dell'Italia al Consiglio Energia. “Consideriamo che la previsione nella dichiarazione della Commissione dei soli carburanti sintetici rappresenti una interpretazione troppo restrittiva" che "non consente ancora unassano rientrare nella categoria dei combustibili neutri in termini di bilanciamento complessivo di CO2 e contribuiscano alla progressiva decarbonizzazione del settore. Ci adopereremo pertanto, nell’ambito delle procedure di approvazione degli atti legislativi indicati dalla Commissione, a far considerare anche i biocarburanti tra i combustibili neutri in termini di CO2 e nel merito della decisione finale diauspicando un successivo e proficuo confronto, esprimiamo il voto di astensione", conclude.Tra l'altro, da considerare che il Regolamento e include una clausola di revisione che prevede che "nella Commissione valuterà a fondo i progressi compiuti