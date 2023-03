USA, cresce la fiducia dei consumatori a marzo

(Teleborsa) -. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un aumento dell'indice a 104,1 punti nel mese di marzo 2023 rispetto ai 103,4 punti del mese di febbraio (dato rivisto da 102,9 punti). Il dato è anche migliore delle attese degli analisti che erano per un indice in discesa fino a 101 punti.Nello stesso periodo l'indice sullasi porta a 151,1 punti da 153 precedenti, mentre l'indice sulleè salito a 73 punti da 70,4 punti."Spinta da un aumento delle aspettative, la fiducia dei consumatori è leggermente migliorata a marzo, ma rimane(104,5). Il guadagno riflette una prospettiva migliore per i consumatori di età inferiore ai 55 anni e per le famiglie che guadagnano 50.000 dollari e oltre", ha affermato Ataman Ozyildirim, Senior Director, Economics presso The Conference Board."Sebbene i consumatori si sentano un po' più sicuri di ciò che li aspetta, sono un po' meno ottimisti riguardo al panorama attuale - ha aggiunto - La quota di consumatori che affermano che isono "abbondanti" è diminuita, mentre è aumentata la quota di coloro che affermano che i lavori sono "poco abbondanti". Gli ultimi risultati rivelano anche che le loro aspettative dinei prossimi 12 mesi rimangono elevate, al 6,3%. I piani di acquisto complessivi per gli elettrodomestici hanno continuato a diminuire, mentre gli acquisti di automobili hanno registrato un leggero aumento".