USA, deficit commerciale merci sale a febbraio

(Teleborsa) - Ildegli Stati Uniti è stato di 91,6 miliardi di dollari a2023, in aumento di 0,5 miliardi rispetto ai 91,1 miliardi di gennaio. Lo si legge nel rapporto mensile dell'US Census Bureau.Ledi merci per febbraio sono state di 167,8 miliardi di dollari, 6,7 miliardi in meno rispetto alle esportazioni di gennaio.Ledi merci per febbraio sono state di 259,5 miliardi di dollari, 6,2 miliardi in meno rispetto alle importazioni di gennaio.