Al via a Parma Cibus Connecting Italy: oltre 500 nuovi prodotti e 100 reference innovation

(Teleborsa) - Si apre oggi la due giorni fieristica di, in programma alle Fiere di Parma. L’edizione di quest’anno del Salone internazionale dell’alimentazione propone ai circaattesi da tutto il mondo, mille brand dell’agroalimentare e quattro aree speciali: ortofrutta fresca; ingredienti funzionali a base vegetale; nutraceutica e integrazione sportiva; ingredientistica e soluzioni tecnologiche per Gelato e Pasticceria.Ad attendere gli operatori, oltre 500 nuovi prodotti e una selezione di cento referenze innovation esposte fisicamente nell’Innovation Corner, all’interno del padiglione 4. La fiera sarà inaugurata daMinistro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e daMinistro degli Affari Esteri e della Cooperazioni Internazionale.Ladiè in corso nella Sala Plenaria del padiglione 4, dove sarà presentata una ricerca di NielsenIQ sul futuro del settore agroalimentare di fronte allo spettro inflattivo. A conclusione è previsto invece il taglio del nastro.Durante Cibus 2023 ci saranno ancheI visitatori avranno l'opportunità di conoscere i produttori di alcuni dei più apprezzati prodotti alimentari italiani, oltre a incontrare i rappresentanti delle più importanti aziende alimentari. Ci saranno anche degustazioni di prodotti alimentari tradizionali, prodotti tipici regionali e prodotti di nicchia.Uno dei principali obiettivi dellaè infatti quello di promuovere l', incoraggiando i produttori e i distributori a partecipare per far conoscere i loro prodotti agli acquirenti e ai consumatori italiani e internazionali. La fiera è anche un'ottima opportunità per i consumatori di conoscere da vicino i prodotti alimentari italiani, assaggiare i sapori e i profumi di una delle cucine più rinomate al mondo.