Doxee, ricavi 2022 a 25,5 milioni (+22,2%)

Doxee

(Teleborsa) -, multinazionale high-tech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, ha chiuso il 2022 conche risultano pari a Euro 25,5 milioni, in crescita del 22,2% rispetto a Euro 20,8 milioni del 2021Ilè pari a Euro 28,7 milioni (Euro 23,6 milioni nel 2021), mentre l' EBITDA si attesta a 4,9 milioni, rispettoa Euro 5,5 milioni registrati nel 2021L’si attesta a 1,6 milioni (Euro 2,0 milioni nel 2021), mentre ildi Gruppo è pari a Euro 1,2 milioni (Euro 1,8 milioni nel 2021del Gruppo risulta pari a circa Euro 14,4 milioni (Euro 3,3 milioni al 31 dicembre 2021), di cui disponibilità liquide per Euro 2,6 milioni.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti la seguente destinazione dell’utile d’esercizio, pari a Euro 524.046: Euro 26.202 a riserva legale; Euro 497.844 a riserva straordinaria.