Energy, utile 2022 balza a 22,6 milioni di euro. Obiettivi confermati

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, ha chiuso il 2022 conpari a 126,5 milioni di euro, in crescita del 145%, rispetto ai 51,5 milioni del 2021. L'è stato di 32,2 milioni di euro, rispetto ai 10,4 milioni del 2021 con un margine del 25,4% rispetto al 20,2% del 2021. L'è balzato a 22,6 milioni di euro, rispetto ai 7,4 milioni del 2021."I risultati approvati ci rendono molto orgogliosi ed evidenziano il raggiungimento degli ambiziosi progetti di crescita riflessi in ricavi più che raddoppiati e marginalità superiore alle previsioni - ha commentato l'- I risultati raggiunti ci permettono di confermare con fiducia i nostri obiettivi, ovvero dare ad ogni individuo, famiglia e azienda la concreta opportunità di contribuire attivamente alla transizione energetica attraverso l'uso di energia da fonti rinnovabili".Laal 31 dicembre 2022 è pari a 8,2 milioni di euro, rispetto a 2,9 milioni del 31 dicembre 2021. Lo scostamento riflette il cash flow assorbito dalla gestione corrente, al netto dei proventi dell’IPO.Ilal 31 dicembre 2022 è pari a 26 milioni di euro (dato non sottoposto a revisione contabile), e risente dell'accelerata attività di evasione degli ordini nell'ultima parte dell'esercizio. Prosegue l'attività commerciale della società nella prima parte dell'esercizio 2023 in linea con la strategia aziendale.Energy ritiene di poterdi ricavi ed EBITDA margin previsti dalle guidance 2022-2024 dichiarate in sede di IPO.