NVP cresce a doppia cifra nell'esercizio 2022

NVP,

(Teleborsa) -PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, ha chiuso l'esercizio 2022 conche si attestano a 17,7 milioni di euro, +32% rispetto a 13,4 milioni di euro nel 2021. Iammontano a circa 16,5 milioni di euro, +49% rispetto a 11,1 milioni di euro nel 2021; l’Estero registra ricavi consolidati pari a circa 1,2 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 2021 (2,3 milioni di euro).Ilsi attesta a 20,3 milioni di euro, registrando un incremento del 22% rispetto al 2021 (16,6 milioni di euro) che - spiega la società in una nota - risulta comunque influenzato dal minore effetto in termini di competenza economica dei contributi in conto capitale (altri ricavi) che hanno registrato una diminuzione di circa 700 migliaia di euro per effetto della valutazione aziendale di modificare la vita utile dei beni materiali destinati alla produzione, quali le regie mobili (Ob-van), le attrezzature e gli impianti specifici.Il EBITDA ) si attesta a 5,7 milioni di euro, in crescita del 16% rispetto a 4,9 milioni di euro nel 2021, con un EBITDA margin del 32% rispetto al 37% nel 2021 principalmente per effetto della diminuzione degli altri ricavi e dell’incremento dei costi per servizi legato alla crescita delle attività di produzione.Il(EBIT) è pari a 1,3 milioni di euro, in crescita del 8% rispetto a 1,2 milioni di euro nel 2021.Ilè pari a 0,2 milioni di euro, in diminuzione rispetto a 0,3 milioni di euro nel 2021, dopo imp0ste pari a 0,2 milioni di euro (14 migliaia di euro nel 2021)Laè passiva per 8,7 milioni di euro, in linea rispetto al valore del 31 dicembre 2021 (passiva per 8,7 milioni di euro). Nel 2022 sono state utilizzate le risorse finanziarie per consentire l’acquisizione della partecipazione in E.G. Audiovisivi per complessivi 0,7 milioni di euro e per acconti su operazioni di investimento in beni materiali 4.0 per circa 0,8 milioni di euro.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di destinare l’utile di esercizio di Euro 228.006,47,00 per euro 11.400,32 a riserva legale e per euro 216.606,15 a riduzione delle perdite riportate a nuovo.