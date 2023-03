Sciuker Frames, risultati 2022 in forte crescita. Confermato outlook

Sciuker Frames

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha chiuso ilcon unconsolidato pari a 193,8 milioni di euro (+88,3% rispetto al 31 dicembre 2021, che registrava 102,9 milioni di euro e che supera l'obiettivo comunicato nell'Update di Piano Industriale il 25 Ottobre 2022 e pari a 175 milioni di euro) e unconsolidato di 43,2 milioni di euro (+50% rispetto al 31 dicembre 2021, che registrava 28,8 milioni di euro e +1,6% rispetto i 42,5 milioni di euro di obiettivo contenuto nell'Update Piano Industriale). Ilconsolidato è stato pari a circa 20,7 milioni di euro, in aumento del 38,8%.Il valore dellaconsolidata al 31 dicembre 2022 era pari a -1,4 milioni di euro (cash positive), migliorata rispetto al valore di 2,1 milioni di euro (cash negative) registrato al 31 dicembre 2021."È un enorme soddisfazione per me e per tutto il management poter presentare questi risultati straordinari - ha commentato l'- La crescita che abbiamo realizzato non è comune, soprattutto nei gruppi a matrice industriale come SCK Group"."Il mio entusiasmo è ancora maggiore pensando che l'incremento delle performance di questi anni derivi da un- ha aggiunto - Da un lato abbiamo appurato che inglobare altre società nel gruppo rappresenta un booster alla velocità di crescita pur richiedendo molto lavoro per integrarle e portarle ad un ritmo di crescita allineato alle altre società; dall'altro lato abbiamo imparato l'importanza del bilanciamento delle produzioni e quindi di quanto sia essenziale continuare ad investire nell’efficienza produttiva oltre che in R&D e design".Il Consiglio di Amministrazione ha, che prevede un valore della produzione consolidato di circa 224 milioni di euro e un EBITDA adjusted consolidato di circa 55,4 milioni di euro.