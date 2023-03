Sergio Ermotti torna a guidare UBS. Sostituisce Hamers

UBS

(Teleborsa) - Sergio Ermotti tornerà alla guida del colosso bancarioper condurre l'acquisizione di Credit Suisse.Lo ha annunciato il consiglio di amministrazione della banca svizzera "alla luce delle nuove sfide e delle nuove priorità che emergono dalla prevista acquisizione di Credit Suisse "."Il consiglio di amministrazione di UBS ha nominato Sergio Ermotti Chief Executive Officer e Presidente del CdA del gruppo,", si legge nella nota.Ermotti succederà a Ralph Hamers "che ha accettato di dimettersi per servire gli interessi del nuovo gruppo post fusione, del settore finanziario svizzero e del Paese". Hamers rimarrà comunque in UBS e "lavorerà al fianco di Sergio Ermotti come consulente durante un periodo di transizione per garantire una chiusura positiva della transizione e un corretto passaggio di consegne".Ermotti, attualmente presidente di, è già stato CEO di UBS per 9 anni - ricorda l'Istituto bancario svizzero - "ed ha riposizionato con successo UBS a seguito delle gravi sfide derivanti dalla crisi finanziaria globale".