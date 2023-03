TMP Group chiude 2022 con utile netto di 588 mila euro

TMP Group

(Teleborsa) -, tech-media company italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising, digital marketing, ed eventi ibridi, ha chiuso il 2022 unconsolidato pari a 6,5 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto al 2021. L'consolidato è stato pari a 2,4 milioni di euro, con un incremento del 49,9%, e l'consolidato pari a 588 mila euro (rispetto a euro 1,1 milioni realizzati nel 2021). Laconsolidata si assesta a 353 mila euro, rispetto a 635 mila euro nel 2021."È un momento importante nella storia di TMP Group: dopo poco più di un mese dalla quotazione in Borsa Italiana consegniamo al mercato il nostro primo bilancio annuale che mostra come la crescita registrata sia in linea con le aspettative che ci eravamo prefissati e si basi su fondamentali solidi e positivi - ha commentato l'- Sono: infatti, le nostre linee strategiche mirano ad indirizzare gli investimenti sempre più su asset quali ricerca, tecnologia ed innovazione per soddisfare così le aspettative di tutti gli stakeholders".