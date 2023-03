A Torino Airport saldo attivo e utile nel 2022

Ryanair

(Teleborsa) - Anchechiude il 2022 con il, in totale 4.193.881, cifra che raddoppia il consuntivo 2021 e cresce del 6,1% in più rispetto al 2019.Di conseguenza,, la società di gestione dello scalo torinese, che è tornata a registrare utili. Alla crescita ha contribuito l’apertura della, che a Torino Airport ha posizionato due aeromobili a partire da novembre 2021.Sagat ha dichiarato inoltredi euro (rispetto all’esercizio 2021). L’è tornatodi euro e il rsi è attestato adi euro. In miglioramento di 14,3 milioni la, passata da 16,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021 a 2,5 milioni di euro.