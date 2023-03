Aeroporto Londra Heathrow, dieci giorni di sciopero al T5

gruppo Iag

(Teleborsa) -si appresta a gestire una: come previsto, le 1.400 guardie di sicurezza del, dove peraltro opera British Airways, incroceranno le braccia chiedendo un, dato che l’inflazione nel Regno Unito ha raggiunto il 13,4% mentre il loro reddito è stato congelato per diversi anni., di conseguenza, hada e per Londra Heathrow programmati nei giorni che vanno dal 31 marzo al 9 aprile: quindi proprio a cavallo delle festività di Pasqua.La compagnia aerea britannica, pari al 5% dell’operativo giornaliero. Il vettore ha offerto ai passeggeri colpiti dalle modifiche una serie di opzioni, tra cui la– sia con la stessa British Airways sia con un’altra compagnia aerea – o la richiesta di unIl vettore dell’alleanza Oneworld non è l’unico ad essere a rischio durante le vacanze di Pasqua: il T5 ospita anche i voli di, anch’essa membro delLa società di gestione dello scalo londinese ha dichiarato di aver messoper consentire all’hub di operare normalmente: circasaranno impiegate, ma si prevedono code e lunghe attese.