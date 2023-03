Borgosesia, Dama vende intera quota (19,6%) a Istituto Atesino di Sviluppo

Borgosesia

(Teleborsa) -ha raggiunto unper ladetenute in, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale. Si tratta del 19,685% del capitale sociale, con Dama che rappresenta il maggiore azionista.L'operazione prevede undi 8.266.015,12 euro (equivalente a) oltre a un earn-out che sarà determinato, anche sulla base dell'andamento delle quotazioni, allo scadere del terzo anno successivo al primo rinnovo del CdA. Il titolo ha chiuso le contrattazioni a quota 0,80 euro per azione nella giornata di ieri e dopo la chiusura delle contrattazioni Borgosesia ha comunicato i risultati per l'esercizio 2022 ISA, holding da oltre 90 anni operativa in Trentino-Alto Adige e nelle regioni limitrofe, è focalizzata sull'acquisto di partecipazioni con un'ottica di lungo periodo. La società ha assuntoa quelle attuali almeno per un triennio"La crescita di Borgosesia negli ultimi anni è stata importante e superiore anche alle più ottimistiche previsioni che solo pochi anni fa avrei potuto formulare - ha commentato Mauro Girardi - ma ora, per raggiungere nuovi e più importanti obiettivi,in grado di supportarla adeguatamente lungo questo percorso"."Ritengo quindi che l'ingresso di ISA nell'azionariato vada esattamente in questa direzione e colgo qui l'occasione per ringraziare tutti coloro che in questi anni, col loro impegno quotidiano, hanno permesso lo sviluppo di quella che, per me, rimarrà sempre la "mia Borgosesia" e a cui".