Borgosesia, chiusa con successo prima tranche prestito “Borgosesia 6,30%”

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, ha chiuso con successo il collocamento della, avviato il 17 dicembre 2025.La prima tranche, inizialmente prevista per un ammontare pari a 15 milioni e successivamente ampliata a 25 milioni a seguito dell’registrato già nella prima giornata di ordini, si è conclusa integralmente e con manifestazioni di interesse superiori all’offerta."L’overbooking e il conseguente ampliamento della tranche rappresentano unintrapreso da Borgosesia nell’ambito dell’operazione di finanza strutturata “Euclide”, già comunicata al mercato2, commenta la società in una nota.L’operazione è supportata da covenant finanziari e dal rating A3- Modefinance, investment grade, a conferma della solidità del merito creditizio di Borgosesia.Le risorse raccolte contribuiranno a, in linea con il piano strategico.Si segnala come le obbligazioni ad oggi non ancora collocate potranno esserlo nell’ambito died in conformità alle previsioni del progetto “Euclide” nel cui contesto l’emissione si inserisce.Nell’ambito del collocamento riservato ad investitori qualificati, illimity Bank, parte del Gruppo, agisce in qualità di lead manager e bookrunner.