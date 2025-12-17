Borgosesia emette bond da 50 milioni con pegno su asset

Borgosesia

(Teleborsa) -, società attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, comunica l'avvio, in data odierna, del collocamento del prestito obbligazionario denominato “Borgosesia 6,30%”.L’emissione, spiega una nota, si inserisce nell’ambito dell’operazione di finanza strutturata “Euclide”, sviluppata da Borgosesia quale piattaforma industriale proprietaria, concepita per rafforzare la struttura finanziaria della Società e supportarne le strategie di crescitaattraverso strumenti di funding coerenti con il proprio profilo operativo e con una gestione attiva e disciplinata degli asset.Il prestito obbligazionario ha unae riconosce un tasso di interesse fisso annuo pari al 6,30%, con pagamento di cedole trimestrali. La sottoscrizione minima iniziale è pari a Euro 100.000.La prima tranche del collocamento, pari a 15 milioni di Euro, si apre in data odierna, 17 dicembre 2025.il cui valore è pari al 167% del valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione, elemento che contribuisce a rafforzare il profilo di protezione dell’emissione e che si inserisce in un più ampio impiantodi presidi strutturali volto a tutelare gli interessi degli investitori.Nell’operazione Euclide è altresì prevista una cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/1999 che prevede l’emissione di strumenti finanziari articolati in tranche senior, mezzanine e junior, funzionali al finanziamento dell’acquisto e alla gestione attiva di asset immobiliari e crediti selezionati. La struttura prevede, tra l’altro, meccanismi di rimborso anticipato in presenza di eventi di realizzo (“Cash Event”), nonché presidi di reporting, monitoraggio e controllo coerenti con le best practice di mercato e con l’approccioprudenziale adottato dalla Società nella gestione del rischio.Nell'ambito del collocamento riservato ad investitori qualificati, il team di Capital Market di illimity Bank, parte del Gruppo Banca Ifis, agisce in qualità di lead manager e bookrunner del collocamento.La società ricorda che la sottoscrizione del collocamento delle obbligazioni è consentita anche al pubblico indistinto (i.e. anche al retail).L’emissione non costituisce un’offerta al pubblico di strumenti finanziari né un’ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. Pertanto, le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto d’offerta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF e all’articolo 1, comma 4 del Regolamento Prospetto.La Società richiederà l’ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione sul segmento professionale di Euronext Access Milan, al fine di favorire la liquidità dello strumento tra investitori qualificati.