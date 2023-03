Codice Appalti, Terzo settore: Testo migliorato, bene semplificazione

(Teleborsa) - "Per quanto riguarda la collaborazione trail nuovo Codice degli Appalti approvato in Consiglio dei ministri appare migliorato nella semplificazione e nell'armonizzazione con norme e sentenze costituzionali già esistenti: le nostre proposte sono state fatte proprie dal Parlamento e recepite dal Governo".Così in una nota, portavoce del Forum Terzo Settore. "In particolare - prosegue - si riconosce ora la natura di interesse generale delle attività svolte dal Terzo settore e il valore dell'amministrazione condivisa quale modello organizzativo fondato sulla comunanza di interessi tra il Terzo settore e le P.A. e, dunque, sulla condivisione della funzione amministrativa.può produrre risultati molto positivi per lo sviluppo del Paese, anche alla luce dell'importante lavoro da svolgereconclude Pallucchi.