PNRR, Gentiloni: prolungamento dei tempi di valutazione segnale di attenzione UE

(Teleborsa) - Il Commissario europeo all'Economia,ha dichiarato che l'allungamento dei tempi di esame dell'attuazione deldell'Italia "è un segnale dell'attenzione con cui i nostri servizi verificano il pieno raggiungimento di tutti gliche non sono pochi". "In gioco – ha aggiunto nel suo intervento in collegamento al forum organizzato da Febaf a Roma – ci sono le prospettive di crescita sostenibile per l'Italia, e le sorti di unsenza precedenti"."Sapete che siamo nella fase delladel rispetto degli obiettivi e dei target legati alla terza richiesta di pagamenti. Avrete visto in questi giorni che la Commissione, di comune accordo con ilha esteso idi questa valutazione come già avvenuto per altri paesi", ha sottolineato Gentiloni. In generale "siamo ancora nella prima parte dell'attuazione dei piani di Recovery ma un impatto già lo stanno avendo: ilè risalito ai livelli più alti degli ultimi anni, invertendo quel trend di declino degli investimenti pubblici che dopo la crisi finanziaria aveva segnato gli anni '10 e che è stato tra i responsabili della crescita striminzita di quegli anni". "Nessuno ignora le difficoltà dima tutti dobbiamo concentrarci sullo sforzo per superarle", ha affermato il Commissario UE.Gentiloni è poi intervenuto sulla possibilità da parte di Bruxelles di creare unper incentivare la produzione di"In queste settimane si è parlato molto della sfida della competitività, in particolare per leLadell'industria europea va sostenuta anche con nuovi strumenti comuni, come il Fondo di sovranità europeo evocato dalla presidenteha dichiarato. "Questo, a mio avviso, sarebbe il modo più efficace di finanziare progetti di interesse comune nella transizione ecologica e nelle tecnologie pulite", ha aggiunto."L'allentamento delle norme sugli, se restasse l'unica scelta comune, rischierebbe di far crescere la divergenza tra paesi – ha sottolineato – e incrinare il