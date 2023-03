ESI, Valore della Produzione 2022 balza a 30,5 milioni di euro

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili, ha chiuso il 2022 con unpari a 30,5 milioni di euro, in crescita del 459% rispetto ai 5,46 milioni dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Il risultato è stato raggiunto grazie alle nuove commesse acquisite nell'esercizio 2022 sul territorio italiano (business unit EPC) e in parte residuale grazie alle commesse estere (business unit System Integrator), in particolare in Mozambico. L', di 1,22 milioni registra un significativo aumento rispetto agli 0,08 milioni dell'esercizio precedente (+1.465%), con unsul Valore della Produzione del 4,01% (1,43% al 31.12.2021).Ildel periodo è negativo per 0,22 milioni (+0,11 milioni nel 2021), e risente della svalutazione del credito commerciale nei confronti dell'ex partecipata spagnola e della svalutazione, nei confronti della stessa, di un credito finanziario. Il, pari a 0,53 milioni, registra un importante incremento rispetto agli 0,11 milioni dell'esercizio precedente (+360%)."I risultati della gestione 2022 sono estremamente soddisfacenti in termini di crescita aziendale in quanto esprimono la reale capacità di sviluppo dell'azienda anche in un contesto di mercato caratterizzato da forti incertezze di carattere geopolitico, confermando il nostro deciso cambiamento di passo e rafforzando la nostra fiducia sulle opportunità che si presenteranno negli esercizi a venire", ha commentato l'