Francia, rallenta l'inflazione a marzo

(Teleborsa) - Attesa in rallentamento l'inflazione in Francia a marzo.Secondo la stima preliminare diffusa dall', i prezzi al consumo sono indicati in crescita, su base annua, del 5,6%, ad un ritmo più contenuto rispetto al 6,3% del mese precedente e appena sopra le stime degli analisti (+5,5%).Su base mensile si stima un incremento dello 0,8%, in linea con il consensus e contro il +1% di febbraio.L', indica una crescita tendenziale del 6,6% (rispetto al +7,3% del mese precedente) e un aumento mensile dello 0,9% (+1,1% a febbraio).