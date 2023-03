Italiani più attenti e consapevoli: ecco quanto hanno risparmiato in un anno

(Teleborsa) - Negli ultimi dodici mesi, grazie a comportamenti diversi e spesso più attenti,hanno risparmiato complessivamente più di 5 miliardi di euro.A questa domanda ha risposto l’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstatdalla quale è emerso che spesso il risparmio lo si cerca tra gli scaffali del supermercato:percentuale quasi raddoppiata rispetto al 2018 (6,9%), mentre il 25,8% ha cambiato ogni volta supermercato per inseguire le promozioni; 9,3 milioni, in fine, coloro che pur di far quadrare i conti hanno iniziato a fare la spesa solo nei discount.Quali sono, invece, le voci di spesa che incidono di più sui budget familiari? Non sorprende vedere che le bollette energetiche hanno conquistato la classifica delle spese meno amate (68,6% bolletta elettrica, 60,4% quella del gas), seguite dall’assicurazione auto (50,7%).La buona notizia è che gli italiani hanno imparato che per risparmiare a volte basta scegliere bene tanto è vero che la metà del campione intervistato (49,8%) ha dichiarato di confrontare regolarmente i prezzi di spese domestiche obbligatorie prima di decidere quale prodotto acquistare; internet (44,7%) e i comparatori online (36,3%)