PLC, risultato operativo negativo nel 2022

PLC

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha chiuso il 2022 conpari a circa 60 milioni di euro (67,7 milioni al 31 dicembre 2021), unnegativo per 6,5-7,5 milioni di euro (positivo per 9,7 milioni nel 2021) e unnegativo per 14-15 milioni di euro (positivo per 7,3 milioni al 31 dicembre 2021). Laè negativa per circa 3,5 milioni di euro (negativa per 2,8 milioni al 31 dicembre 2021).La società spiega che i dati economici negativi del 2022 sono riconducibili alle seguenti principali ragioni:concentrati su alcune commesse relative principalmente alla costruzione di impianti eolici previste in chiusura nel 2023;, in linea con la strategia del piano industriale 2023-2027, e del goodwill relativo al perimetro Monsson Operation.Le altre società del Gruppo PLC hanno, invece, generato un EBITDA positivo; ilha proseguito nel proprio trend di crescita nell’O&M Italia, sia nel settore delle fonti rinnovabili tradizionali che del biogas e del biometano, a conferma della sua maggiore indipendenza rispetto a fattori esogeni.Confermate le: margine operativo lordo positivo per circa 0-1 milioni di euro.