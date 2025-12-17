Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 16/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre
Risultato negativo per il FTSE Mid Cap, con una flessione dello 0,79%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE Mid Cap, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 58.545. Primo supporto visto a 58.083. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 57.929.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
