Superbonus, Legacoop: "Soddisfazione per ripristino sconto in fattura e cessione crediti per cooperative di abitazione"

(Teleborsa) - Soddisfazione diper l'approvazione in Aula alla Camera dei Deputati, in sede di conversione deldi alcune proposte dell'Alleanza delle cooperative che ripristinano lo sconto in fattura e la cessione del credito per gli interventi di gestione del rischio sismico e di efficientamento energetico effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e dalle ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, per le quali sono stati anche chiariti aspetti applicativi che finora ne avevano impedito un largo utilizzo, soprattutto da parte delle cooperative sociali."In attesa dell'approvazione definitiva da parte del Senato – sottolinea– riteniamo positivo il ripristino di queste misure ed auspichiamo che il Governo possa prendere in considerazione anche la possibilità di un allungamento dei tempi per la conclusione dei lavori cui fanno riferimento, spesso complessi per la tipologia dei soggetti coinvolti".