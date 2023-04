M&A, KPMG: in Italia nel I trimestre valore crollato del 57%

(Teleborsa) - Nel primo trimestre del 2023 il valore delle operazioni di m&a in Italia è crollato del 57%: 7,2 miliardi di euro contro i 17 miliardi del 2022. È quanto evidenziaintervenendo all'M&A Summit 2023 de Il Sole 24 ore.Secondo lenei primi tre mesi di quest'anno ci sono state, -21% rispetto alle 327 del 2022, perdi controvalore (-57% in un anno)."Prosegue il trend in calo iniziato negli ultimi mesi del 2022, in linea con quanto avviene a livello internazionale – afferma–. Per la fine del 2023 In assenza di uno scenario recessivo, è ipotizzabile un mercato dell'M&A domestico più performante di quello globale con una riduzione del 15-20% rispetto al 2022 con un numero di operazioni intorno alle mille e circa 70 miliardi di valore".la stessa ricerca evidenzia cheperdi valore. Se le operazioni crescono del 3% rispetto alle 4.424 del 2022, cala del 44% il controvalore: nei primi tre mesi del 2022 si erano mossi sul mercato 465 miliardi di dollari.