Def: PIL tendenziale a +0,9%, deficit al 4,3%

(Teleborsa) - Prudenza nelle stime e fiducia nelle potenzialità per superarle. Come anticipato nei giorni scorsi dal, il Def rivedrà al rialzo le stime della crescita. Nel– atteso in consiglio dei ministri martedì prossimo – la nuova stima tendenziale relativa alsarebbe del +0,9% nel 2023 in deciso aumento rispetto al dato programmatico dello 0,6% indicato a novembre nella Nadef. Per ilsi passa dalla stima programmatica del 4,5% al tendenziale 4,35%. Il governo è pronto a rivedere al rialzo le stime di crescita per il 2023, tagliando leggermente il deficit. È quanto si apprende da fonti delche sottolineano come il lavoro vada avanti a via XX Settembre in base all'approccio "prudente" già dimostrato dain occasione della Nadef e della legge di bilancio.La prudenza, viene spiegato, è sinonimo di serietà rispetto all'Europa e alla situazione dei conti pubblici italiani e il governo continuerà su questa strada. Le ragioni della prudenza vedono anche ilprevedere una crescita mondiale debole per quest'anno, al di sotto del 3% e intorno a quella cifra per i prossimi cinque anni, nella previsione a medio termine più bassa dal 1990, 33 anni fa, e ben al di sotto del +3,8% degli ultimi due decenni. "Nell'ultimo anno i prezzi praticati dalle imprese – si legge nel testo – hanno continuato a crescere a ritmi sostenuti ma, per la prima volta dalla fine del 2020, rallenterebbero nei prossimi 12 mesi in tutti i comparti, ad eccezione di quello dell'edilizia residenziale".È facile immaginare che lacalcolando anche gli effetti delle misure che il governo metterà in campo per spingere l'economia, alla fine possa agganciare la soglia dell'1%. Il miglioramento dei dati potrebbe aprire qualche margine di spesa in più per il governo che potrebbe usare le risorse aggiuntive per i provvedimenti ritenuti prioritari, come la delega fiscale."L'economia italiana – evidenzia la nota sulla congiuntura di aprile dell', che dovrà validare i conti del Def – mostra segnali di ripresa moderata nel primo trimestre del 2023, dopo il rallentamento degli ultimi tre mesi dello scorso anno, mentre l'inflazione è in calo. Per l'Upb l'incertezza si riduce nel breve termine mentre nel medio periodo prevalgono i rischi al ribasso sulla crescita e al rialzo sull'inflazione. Oltre al conflitto in Ucraina gli elementi potenzialmente avversi citati sono i tempi del Pnrr, le tensioni finanziarie globali, l'inflazione e anche i rischi climatici e ambientali.