Eventi e scadenze: settimana del 10 aprile 2023

Lunedì 10/04/2023

Gequity

Martedì 11/04/2023

Neurosoft

Mercoledì 12/04/2023

Bastogi

Bed Bath & Beyond

Cleanbnb

Giovedì 13/04/2023

Basicnet

Bff Bank

Caltagirone Editore

Campari

Delta Air Lines

Giglio Group

High Quality Food

Igd

Marzocchi Pompe

Stellantis

Zucchi

Venerdì 14/04/2023

Almawave

Bifire

Bioera

BlackRock

Citigroup

CNH Industrial

Ferrari

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment

Igd

Indel B

Iveco

JP Morgan

Luve

Svas Biosana

Tenax International

Unidata

Vimi Fasteners

Wells Fargo

(Teleborsa) -- Il Meeting di primavera IMF World Bank Group, si svolge a Washington. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale- Borsa di Francoforte chiusa per festività- Borsa di Parigi chiusa per festività- Borsa di Milano chiusa per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Borsa di Sydney chiusa per festività- Borsa di Londra chiusa per festività- Borsa di Madrid chiusa per festività- CDA: Bilancio- Pubblica l'outlook sull'energia11:00 -- La presentazione del Rapporto su "Ripresa e ricostruzione post-disastro", realizzato dalla Croce Rossa Italiana si svolge a Roma. All'incontro parteciperanno, tra gli altri, Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana e Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento della Protezione Civile- CDA: Bilancio- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- La 3a edizione del summit, l'evento dedicato alla cybersecurity con ospiti di fama nazionale e internazionale, promosso da Angi (Associazione nazionale giovani innovatori), si svolgerà a Roma. Interverrà anche la massima autorità della presidenza del consiglio. Ci saranno rappresentanti del Dis (il Dipartimento informazione sicurezza), e dell'Agenzia della cybersicurezza- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve- L'evento istituzionale di Fondimpresa "Il Lavoro al Centro. Innovare la Formazione Continua, Innovare il Paese nell'Anno Europeo delle Competenze" si svolgerà a Roma. Interverranno, tra gli altri, Raffaele Fitto e Marina Elvira Calderone, oltre a altre importanti personalità. Focus sulle principali trasformazioni del mondo del lavoro e sui cambiamenti professionali- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- I Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali del G20 si riuniscono a Washington, DC per il loro secondo incontro sotto la Presidenza indiana del G20- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria10:30 -- Inaugurazione della nuova area di imbarco dell'Aeroporto Leonardo da Vinci a Roma Fiumicino. Parteciperanno alte cariche istituzionali11:00 -- Famiglia Bonollo e Italgas - Inaugurazione del primo impianto di biometano in Italia in una Distilleria di Grappa a Conselve11:45 -- Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti alla Riunione Ministeriale G7, a Washington14:30 -- A Palazzo San Macuto, il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione del del Capo di stato maggiore della difesa, Giuseppe Cavo Dragone14:30 -- Evento istituzionale di apertura del workshop di 3 giorni organizzato dal WWF Italia per discutere di tutela della biodiversità e contrasto ai crimini di natura. Interverranno, tra gli altri, il Ministro dell’Ambiente, il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione e il Presidente di ISPRA14:30 -- La Commissione Affari costituzionali svolge l'audizione del Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sulle linee programmatiche15:00 -- Bilaterale del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti con il ministro dell'economia tunisino Samir Saied, a Washington- Asta BOT- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio11:00 -- Il Presidente Mattarella sarà al Palazzo della Consulta per la Riunione straordinaria della Corte Costituzionale in occasione della relazione sull'attività svolta nell'anno 202211:00 -- Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana - Marzo 202311:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, partecipa alla Riunione straordinaria della Corte costituzionale sull'attività svolta nell'anno 202211:30 -- Conferenza stampa di presentazione del progetto di ADVANCED AIR MOBILITY per la realizzazione del primo vertiporto dell'Emilia-Romagna, organizzata da Aeroporto di Bologna e UrbanV. L’evento si svolge alla Marconi Business Lounge Aeroporto di Bologna e saranno presenti, tra gli altri, il Presidente ENAC, il COO Enav e i CEO di Aeroporto di Bologna e UrbanV15:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra il Presidente della Regione del Kurdistan/Iraq, Nechirvan Barzani15:30 -- A Palazzo San Macuto, il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione del del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni16:00 -- Bilaterale del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti con il Segretario di Stato USA al Commercio, Gina Raimondo (Dipartimento di Stato per il Commercio) a Washington- Asta medio-lungo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Approvazione del bilancio 2022- CDA: Bilancio- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Portogallo, Bielorussia, Croazia e Nord Macedonia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Malta - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Repubblica Ceca e Romania - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Turismo internazionale dell'Italia- Unione Europea - Moody's pubblica la revisione del merito di credito10:00 -- Permessi di costruire - IV Trimestre 202211:00 -- Presentazione della nuova ricerca Design Economy 2023 di Deloitte Private, Fondazione Symbola e Poli Design. Durante la conferenza, verranno presentati i risultati del report che analizzeranno il settore del design. Interverrà, tra gli altri, il Ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso11:30 -- Bilaterale del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti con il Segretario di Stato al Tesoro, Janet Yellen, a Washington- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Regolamento BOT- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2022- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2022- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo