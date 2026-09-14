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BasicNet porta al 13,45% la quota di azioni proprie detenute

Azioni proprie, Finanza
BasicNet porta al 13,45% la quota di azioni proprie detenute
(Teleborsa) - BasicNet ha comunicato che dal 7 all'11 settembre 2026, ha acquistato 5.000 azioni proprie al prezzo medio di 5,801 euro, per un controvalore pari a 29.004,50 euro, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.

A seguito di tali operazioni, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 7.262.647 azioni pari al 13,449% del capitale sociale.

Nel frattempo, a Piazza Affari, BasicNet estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 5,63 euro.


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