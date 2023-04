American Airlines stime utile sotto attese, titolo sotto pressione

American Airlines

più grande compagnia area negli Stati Uniti

(Teleborsa) - Scende sul mercato, che soffre con un calo del 9,15%.A pesare sulle azioni contribuiscono le stime deludenti annunciate dalla compagnia aerea, principalmente a causa dei costi più elevati relativi a manodopera e carburante. Il vettore prevede per il primo trimestre uncompreso tra 0,01 e 0,05 dollari. Le stime degli analisti erano per un EPS di 6 centesimi.Le previsioni della compagnia arrivano circa un mese dalla rivaleche ha stimato una perdita nel primo trimestre causata da maggiori spese per personale e carburante, oltre che una domanda debole nei primi mesi dell'anno.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte darestano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 12,67 USD. La resistenza più immediata è stimata a 13,6. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 14,53, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.