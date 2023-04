Club degli Orafi Italia, 2022 in netta crescita per il settore orafo e gioielliero italiano

(Teleborsa) - È stato presentato il Rapporto congiunto sulche integra le analisi quantitative sul settore con le conoscenze degli operatori. Emerge un quadro per il 2022 decisamente positivo con unin crescita del 22,1% che rafforza l’importante rimbalzo maturato nel 2021 (+55,3%). Il buon posizionamento sui mercati internazionali ha sostenuto questi risultati condiche nel 2022 hanno superato i 9 miliardi di euro, con un pieno recupero dei livelli pre-Covid sia in valore (+41%), sia in quantità (+5%).Tra i diversi mercati, glisi confermano con 1,5 miliardi di euro come primo mercato di riferimento (+12% nel 2022), sostenuti anche dal rafforzamento del dollaro; seguono le esportazioni verso la(1,3 miliardi di euro; + 21%) e gliIl Rapporto mostra, oltre alle statistiche ufficiali, anche i risultati della terza edizione dell’indagine condotta a dicembre 2022 con il coinvolgimento delle imprese leader del settore e sviluppata dalcon la Direzione Studi e Ricerche. Per l’anno in corso le attese per il fatturato vedono maggior prudenza da parte degli operatori, ma per le imprese più grandi prevale un sentiment a maggioranza positivo sia per il mercato interno, sia per i mercati internazionali.Il tema che presenta maggiori preoccupazioni negliè la difficoltà di reperireche è indicata da più della metà del campione (51%) come criticità, con un peso maggiore degli aumenti dei prezzi delleIl documento conferma come il settore abbia dato prova nell’ultimo biennio di grande competitività, frutto di un lungo percorso di selezione e riqualificazione dell’offerta che ha portato l’Italia a diventare il principale hub produttivo per ladiSarà fondamentale per le imprese sostenere questo percorso con investimenti mirati verso i fattori che abilitano lodel settore come il capitale umano, l’efficientamento dei processi e l’innovazione