Private Banking: crescita superiore al previsto nei primi 9 mesi dell'anno

(Teleborsa) - Ilitaliano chiude il 3° trimestre condi euro, in crescita del 4% rispetto al semestre precedente. Si tratta della crescita trimestrale più alta del 2025 e di un dato. È quanto emerge dai dati consuntivi al 30 settembre 2025 rilevati dal Centro Studi dell’Associazione Italiana Private Banking (AIPB).La crescita trimestrale del 4% delle masse beneficia di un(+2,2%, pari a circa 29 miliardi), soprattutto in un contesto ancora caratterizzato da elementi di incertezza. Pur non mancando timori legati a possibili correzioni dei mercati, il contributo delle performance nel trimestre risulta comunque molto positivo. Laconferma un apporto stabile (circa 14 miliardi), con una%, in linea con la dinamica osservata da inizio anno e con un contributo costante alla crescita delle masse. Impatto positivo anche dai, che aggiungono ulteriori 9 miliardisenza evidenziare variazioni straordinarie.Sul fronte dell’evoluzione annuale, i dati deihanno registrato una dinamica decisamente positiva, con unain linea con la tendenza alla crescita costante dell’industria del Private Banking negli ultimi anni."I dati del terzo trimestre superano le attese e confermano la solidità del Private Banking italiano", afferma il Presidente di AIPB, Andrea Ragaini, aggiungendo che questi numeri confermano "la resilienza del settore e la sua capacità di offrire consulenza professionale e soluzioni ad alto valore aggiunto anche in uno scenario globale complesso".Su base annua (settembre 2024 – settembre 2025), glidi euro: la(+53 miliardi) è stata la componente di flusso principale, seguita dall(+50 miliardi, che ha registrato una performance particolarmente significativa nell’ultimo trimestre) e daidegli operatori (+31 miliardi).Tutti i comparti d’investimento registrano una raccolta netta positiva nel trimestre. Isegnano ildi euro, in linea con l’andamento osservato nei trimestri precedenti. Come previsto,, che raccoglie comunque 3,6 miliardi: si tratta del dato più contenuto dall’inizio dell’anno, soprattutto alla luce dei 13 miliardi complessivi raccolti nei primi due trimestri. Anche lechiudono il trimestre in territorio positivo, pur senza evidenziare – in questa fase – quelle opportunità che il cliente del Private Banking sembra ricercare con maggiore decisione. Per quanto riguarda la, alcuni operatori riportano incrementi significativi, in parte riconducibili a "In termini di asset mix, lasi conferma sostanzialmente stabile: ii rappresentano il 23% degli AuM, seguono le(12,1%), la(12,6%),(11,3%),(11,5%) intorno all’11% ciascuno e una componente assicurativa complessiva superiore al 19%, articolata tra Ramo I (5,9%), Ramo III (5,9%) e polizze multi-ramo (6,9%).Alla luce dei risultati consuntivi di settembre, superiori alle attese, leall’interno del mercato finanziario italiano, elaborate dal Centro Studi AIPB in collaborazione con Prometeia, sono state. La crescita degli asset attesa per fine anno, inizialmente stimata al +7,8% rispetto al 2024, è ora prevista al, per un totale diIn questo scenario, la quota di mercato del Private Banking è attesa raggiungere il 36%, confermandone il ruolo sempre più rilevante nel panorama finanziario nazionale."Il raggiungimento dei quasi 1.400 miliardi di euro di masse gestite entro la fine di quest’anno è un traguardo significativo che ribadisce il ruolo centrale del Private Banking nel sistema finanziario del Paese e la fiducia crescente della clientela nei confronti dei nostri operatori", conclude Ragaini.