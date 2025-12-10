IPO Club 2 entra in Più Medical: operazione da 5 milioni di euro

Più Medical

(Teleborsa) -, piattaforma di consolidamento operante secondo un modello “buy-fix-scale” nel settore della farmacia retail, comunica che i soci fondatori G.S.M. (“GSM”) e La Farmaceutica, hanno sottoscritto un term-sheet vincolante con il fondo IPO Club 2, subfund di IPO Club SCA SICAV RAIF, gestito da Azimut Investments e di cui Electa Ventures è partner e advisor strategico, riguardante un investimentoc.d. P.I.P.E. (Private Investment in Public Equity) da realizzarsi mediante la sottoscrizione di una tranche di aumento di capitale riservato già deliberato dalla Società.La Società, si legge in una nota, ha sottoscritto il Term-Sheet quale emittente delle nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale.L’Operazione è finalizzata a supportare l’attuazione del piano industriale di Più Medical e, in particolare, a finanziare la strategia di crescita per linee esterne nel settore della farmacia retail, rafforzando al contempo la struttura finanziaria della Società grazie all’ingresso di un investitore istituzionale con orizzonte di mediolungo periodo.Ai sensi del Term-Sheet, IPO Club 2 (secondo vintage della serie IPO Club lanciata da Electa Ventures con Azimut) costituirà un veicolo di investimento dedicato denominato IPOC 9 (“IPOC 9”) con durata di 42 mesi, come previsto da statuto, nel quale investirà complessivamente Euro 5.000.000 e che sarà partecipato anche dai Soci Fondatori, i quali conferiranno complessive n. 700.000 azioni ordinarie Più Medical nelle proporzioni che saranno definite al momento del conferimento.Ad esito dei conferimenti, IPOC 9 sottoscriverà, a un prezzo di sottoscrizione di Euro 6,00 per azione (i.e., in linea con il prezzo di IPO di Più Medical), n. 833.333 nuove azioni ordinarie rivenienti dalla tranche dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea dei soci di Più Medical in data 13 novembre 2025 e non collocata nell’ambito dell’IPO, per un controvalore totale pari a Euro 4.999.998, da liberarsi in denaro.Attraverso i meccanismi di waterfall che saranno riflessi nello statuto di IPOC 9, i Soci Fondatori confermano il loro commitment e la fiducia nelle prospettive di crescita e sviluppo future di Più Medical.Inoltre, ai sensi del Term-Sheet e del futuro statuto di IPOC 9, è previsto che i soci siano vincolati a detenere le quote della stessa per un periodo di 36 mesi.L’operazione è volta a favorire anche l’accrescimento, la solidità e la qualità della base azionaria, grazie all’ingresso di un partner di pregio come IPO CLUB 2, fondo chiuso con un orizzonte di investimento di medio-lungo periodo con una forte attitudine supportiva di progetti M&A accrescitivi, nonché apprezzato dalla comunità finanziaria anche per la sua capacità peculiare di offrire, a tendere, un eventuale incremento della quota di flottante.A seguito dell’Operazione, IPOC 9 sarà partecipata al 54,35% da IPO Club 2, al 45,65% dai Soci Fondatori, e deterrà complessivamente il 20,35% del capitale sociale e il 14,35% dei diritti di voto di Più Medical.: “Con i fondi IPO Club, lanciati in joint venture con Azimut, e le nostre formule di pre-book abbiamo supportato la crescita di campioni di impresa che hanno tracciato sui listini borsistici tra le equity story più belle degli ultimi anni. Con la seconda edizione di IPO Club abbiamo rinnovato il nostro impegno a sostegno di imprese eccellenti anche con formule di Private Investment in Public Equity (P.I.P.E.). Crediamo nei progetti italiani di aggregazione in settori frammentati, come quello espresso da Più Medical, e reputiamo che sostenerne attivamente la crescita con competenza e capitali costruttivi sia il miglior modo per condividerne risultati importanti nel tempo, mantenendo una spiccata sensibilità italiana a beneficio dell’intera collettività di stakeholder”., ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che Electa Ventures abbia scelto di accompagnare Più Medical in questa fase di sviluppo.: valorizzare le farmacie territoriali e renderle protagoniste di un nuovo modello di salute e prevenzione. Con Electa Ventures al nostro fianco, rafforziamo ulteriormente la nostra capacità di crescere e di portare a compimento un progetto che guarda al futuro delsettore e al benessere delle persone".