Smart Capital: Midolini Group completa con successo l’uscita da Midsea

Smart Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni industriali di tipo “permanent capital” specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, annuncia che in data 3 dicembre 2025 è avvenuto il signing per la cessione del 100% del capitale sociale di MIDSEA, società interamente controllata da Midolini Group a sua volta partecipata da Smart Capital in favore del fondo Equiter Infrastructure II gestito da Equiter SGR, primaria società di gestione del risparmio specializzata in investimenti in infrastrutture nel segmento mid-market, con principale focus sul mercato italiano.MIDOLINI GROUP, storica azienda friulana dell’omonima famiglia, controlla al 100%:- società oggetto dell’operazione - aggiudicataria sia direttamente, sia tramite società controllate, di concessioni/autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni e/o serviziportuali presso il Porto di Monfalcone, il compendio portuale di Porto Nogaro e il Porto di Trieste.società attiva nell’ambito dei sollevamenti e dei trasporti eccezionali, effettua il noleggio, con o senza operatore, di autogrù e piattaforme aeree, ed eseguendo lavori di sollevamento chiavi in mano, compresi studi di fattibilità e progettazione.società operante nel settore della logistica integrata dedicata a primari gruppi dell’acciaio.costituita nel febbraio 2024 con l’obiettivo di fornire al Gruppo servizi integratiper le attività di RSPP, coordinamento sicurezza, verifiche ambientali e corsi di formazione professionale.MIDOLINI GROUP è indirettamente partecipata, dal dicembre 2022, da Smart Capital al 9,60% (in trasparenza). In particolare, Smart Capital detiene il 36,70% del club deal Smart Logistics, che a sua volta controlla al 59,92% SmartVSL, la quale infine detiene il 43,66% del capitale di MIDOLINI GROUP. Altro socio di SmartVSL insieme a Smart Logistics è VSL Monfalcone, società partecipata da VSL Club.MIDOLINI GROUP, a far data dall’ingresso di Smart Capital e VSL Club nel suo capitale, ha intrapreso una profonda trasformazione, completando con successo il passaggio generazionale con il conferimento delle deleghe operative a Giacomo Pittini. Sotto la sua leadership, la società si è profondamente trasformata e managerializzata procedendo alla riorganizzazione del Gruppo. Sulla base dei risultati consolidati attesi per l’esercizio 2025, la società prevede di raggiungere un fatturato di circa Euro 52 milioni, con Ebitda adjusted di circa Euro 9 milioni.L’Operazione - di estrema soddisfazione per Smart Capital, VSL Club e i loro co-investitori - valorizza il 100% di MIDSEA, in termini di Enterprise Value fino a massimi Euro 32,25 milioni, una parte dei quali legata al raggiungimento di obiettivi sui risultati consuntivi degli esercizi 2025, 2026 e 2027. Ilè previsto entro il primo semestre 2026.L’obiettivo di Smart Capital e VSL Club, a seguito dell’Operazione e della connessa razionalizzazione delle attività del Gruppo, è quello di proseguire nell’affiancamento della famiglia Midolini/Pittini nel percorso di consolidamento e crescita delle attività di sollevamento e logistica integrata in Italia, potendo contare su un’ancora maggiore solidità patrimoniale e su un mercato potenziale altamente frammentato e in forte crescita, anche alla luce degli investimenti previsti dal PNRR.hanno altresì commentato: “Siamo estremamente orgogliosi di aver affiancato la famiglia Midolini e Giacomo Pittini nel momento del passaggio generazionale, cui è seguito un percorso di straordinaria crescita, culminato con lacessione di una parte del business.che, grazie a un imprenditore giovane e lungimirante e ad uno straordinario management, ha la possibilità di giocare un ruolo di primo piano nella creazione di una piattaforma leader in Italia nel mondo dei sollevamenti speciali”., ha aggiunto che: “La crescita di Midolini Group non è avvenuta attraverso soluzioni puramente finanziarie, ma attraverso il miglioramento costante delle performance operative, nonché ad acquisizioni mirate, beneficiando del forte radicamento del Gruppo e delle sue persone, guidate da Giacomo Pittini e dalla sua famiglia, nel Nord Est d’Italia. Un insieme di presidio locale e proiezione internazionale che il Gruppo ha saputo e sa rendere proficuo nell’interesse di tutti gli stakeholders. VSL Club e Smart Capital hanno saputo vedere prima di altri tutto questo e continueranno ad accompagnare il Gruppo, Giacomo ed il management team verso nuovi ambiziosi traguardi cercando di aggiungere valore con le rispettive competenze specifiche”., imprenditore ed Amministratore Delegato di MIDOLINI GROUP ha altresì commentato: “Questa operazione è il risultato di una strategia coerente intrapresa dalla mia famiglia e dai nostri soci. In questi anni abbiamo puntato a migliorare i processi interni per renderci più competitivi e pronti verso un mercato che richiede sempre più preparazione e reattività. Continueremo verso questo percorso ambizioso con ancora più concentrazione, mettendo in campo tutte le competenze specifiche di cui andiamo fieri. L’ingresso di un investitore come Equiter, realtà di primario standing, all’interno del contesto marittimo/portuale del Nord-Est Italia permetterà di proseguire il percorso iniziato da Midolini Group traghettandolo su confini sempre più ampi e consolidando la sua posizione e importanza nel contesto di mercato”.