Migranti, il governo delibera lo stato di emergenza: cosa cambia

(Teleborsa) - Ildurante la riunione del, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nelloha deliberato losu tutto il territorio nazionale a seguito dell'eccezionale incremento deidi persone migranti attraverso le rotte delLo stato di emergenza, sostenuto da un primo finanziamento di, avrà la durata di sei mesi."Abbiamo deciso lo stato di emergenza sull’immigrazione per dare risposte più efficaci e tempestive alla gestione dei flussi", ha spiegato la presidente del Consiglio,La soluzione consente di sbloccare fondi e poteri che permetteranno di gestire più rapidamente leemerse con il moltiplicarsi degli arrivi, visto che dall’inizio del 2023 sono 31.200 migranti, registrando il +300% rispetto all’anno scorso, riempiendo tutti gli hotspot attualmente presenti nel Paese. "Abbiamo aderito volentieri alla richiesta del ministro dell'Internoben consapevoli – ha aggiunto Musumeci - della gravità di un fenomeno che registra un aumento del 300 per cento. Sia chiaro, non si risolve il problema, la cui soluzione è legata solo ad un intervento consapevole e responsabile dell'Unione europea".La soluzione consente al governo di affrontare conunadalle crisi umanitarie agli eventi naturali come terremoti o alluvioni. Si tratta di un atto amministrativo regolato dal codice diAl momento in Italia sono in vigore circa una ventina di provvedimenti questo tipo: dall’emergenza dei profughi dell’Ucraina a diversi casi dispesso decisi anche dopo la richiesta del presidente di una Regione o di una Provincia autonoma interessata. L’unico precedente in materia di migranti risale invece al 2011 con il governo Berlusconi e prevedeva un piano di equa distribuzione nelle regioni dei profughi provenienti dal Nordafrica, anche se all’epoca la legge prevedeva norme diverse.Nello specifico, lo stato d’emergenza nazionale è regolato dall’articolo 24 delsulla base di alcuni requisiti definiti nell’articolo 7:diconnesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo".