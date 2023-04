Portale Sardegna, Cossu: sinergie incredibili con Destination Italia, risolviamo problemi turismo

Destination Italia

Portale Sardegna

(Teleborsa) - Latra, società attive nel settore viaggi ed entrambe quotate su Euronext Growth Milan, non sarebbe probabilmente avvenuta senza la pandemia, che ha profondamente segnato il comparto, ma la sua attuazione sarà in grado die valorizzare al meglio i territori del paese. Lo ha detto a Teleborsa, amministratore delegato di Portale Sardegna, sottolineando le "" tra le due aziende e il potenzialedella realtà combinata, visto che "nell'isola l'M&A ci ha sempre contraddistinto ed è un aspetto di cui siamo fieri".Iltra Destination Italia, traveltech attiva nel turismo incoming esperienziale nel segmento Luxury B2B, e Portale Sardegna, Online Travel Agency (OTA) specializzata nel settore incoming turistico per la Sardegna, è stato annunciato il 25 novembre 2022. I CdA hanno approvato l'operazione il 26 gennaio 2023, mentre il 20 marzo 2023 è arrivato il via libera da parte delle rispettive assemblee.Laè prevista entro la, previo decorso del termine per l'opposizione da parte dei creditori sociali delle due società, ovvero 60 giorni dopo che - in data 23 marzo 2023 - sono state iscritti presso i competenti registri delle imprese i documenti necessari. Portale Sardegna saràe la fusione avrà efficacia dall'1 gennaio 2023."Ci annusiamo dal 2021, quando abbiamo avuto i primi contatti, ma non erano ancora maturate le condizioni per portare avanti un discorso in maniera strutturata - ha raccontato Cossu - Grazie allo Studio Terzi di Milano ci siamo seduti attorno a un tavolo e capito che il timing era arrivato, ma soprattutto abbiamo scoperto le grandi complementarietà delle due aziende. Man mano che andiamo avanti, queste, visto che il feeling non è solo tra i top management ma anche tra i team operativi".L'obiettivo dell'operazione è creare un, capace di competere nei mercati internazionali B2B e B2C con i principali big player in diversi segmenti, tra i quali il luxury di alta qualità, attraverso la creazione di economie di scala, la valorizzazione degli asset societari e del know-how tecnologico presenti nelle due realtà. Destination Italia conta su, viaggiatori da oltre 100 paesi e un network di 10.000 fornitori di servizi turistici locali; Portale Sardegna porta in dote oltre 2,98 milioni di utenti unici annuali ed il"Le sinergie sono incredibili e", ha spiegato Cossu, sottolineando che Destination Italia ha soprattutto un marketplace importante dal punto di vista B2B e un'attività di production department invidiabile da tutti i tour operator in Italia. Inoltre, Destination Italia apporta una presenza istituzionale - soprattutto con l'azionista di riferimento Dina Ravera - e uno standing più elevato.L'AD è però sicuro che anche Portale Sardegna possa fare la sua parte e dare una spinta al business, soprattutto sul fronte della tecnologia. "Noi, anche perché non conta solo il codice ma anche il know how di chi per 20 anni ha lavorato sul settore del travel online e quindi ha costruito quel software in modo efficace ed efficiente". Inoltre, "l'altra cosa che mancava a loro era lo sbocco del canale B2C, mentre i nostri portali esistono da 20 anni con un".Unendo le capacità tech di Portale Sardegna con quelle di Destination Italia si potrà quindi mettere a punto "unache industrializzi i processi perdi gruppo". Cossu ha ammesso che l'operazione "ha richiesto di essere spiegata bene, perchè non è facile e anche la gestione del concambio ha richiesto degli approfondimenti maggiori da parte di alcuni investitori", ma ora vede "grande entusiasmo e sostegno".Oltre ai dettagli finanziari, Cossu sottolinea che "l'aspetto che mi entusiasma di più è creare un", che sono essenzialmente tre. In primis, le economie di scala sul marketing e la distribuzione, perché "ogni paesino e albergo vuole andare nei mercati e questa cosa indebolisce il sistema paese"; il secondo è la tecnologia, perché "c'è oggi una frammentazione che non consente economie di scala e accesso a determinati capitali". Il terzo problema è la copertura territoriale, perché "non c'è oggi un sistema dove si riesce a fare in modo che le autenticità possano usufruire di un marketplace importante".Il, in definitiva, è il cosiddetto, "che può essere perseguito solo con una tecnologia che permette di valorizzare veramente i contenuti, organizzarli in pacchetti e inserirli nei canali distributivi giusti".