Assoreti, rinnovati gli organi: Massimo Doris nominato presidente

(Teleborsa) - L'di, l'Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti, hagiunti a fine mandato. Per il triennio 2023-2026 sono stati confermati nelMassimo Doris, Alessandro Foti, Paolo Molesini, Gian Maria Mossa, Paola Pietrafesa e Stefano Pilastri, ai quali si aggiungono Silvio Ruggiu e Marco Tarantola.L'Assemblea ha poi confermato i membri del: Guido Alpa; Carlo Angelici; Filippo Annunziata; Diego Corapi; Renzo Costi; Roberto Cusmai; Andrea Galante; Giovanni Iudica; Raffaele Lener; Piergaetano Marchetti; Marco Onado; Renzo Ristuccia, che hanno manifestato l'unanime disponibilità a proseguire nell'incarico.Successivamente all'assemblea, si è tenuta laper nominare il Presidente e i tre Vice Presidenti. Alla presidenza è stato nominato; la Vice Presidenza vede la conferma di Alessandro Foti e Gian Maria Mossa, e la nomina di Molesini.Infine, l'Organo direttivo ha provveduto alla nomina, per il corrente esercizio, dei membri del, che vede la conferma di Marco Bernardi, Moris Franzoni, Stefano Gallizioli, Federico Gerardini, Rossella Martino, Andrea Pepe, Marco Rossetti, e l'ingresso di Luca Romano.