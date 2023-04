Avio, contratto da 90 milioni per fornitura booster dei missili Aster-30

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha firmato unper i booster del. L'Aster-30 è un sistema missilistico avanzato supersonico a due stadi per la difesa di teatro contro attacchi aerei e missilistici.Il contratto "accumulato da Avio per le attività relative alla propulsione tattica, confermandone le opportunità con prospettive di business più che raddoppiate in termini di volumi e cadenze di produzione rispetto alle stime originarie", si legge in una nota."Questi ordini rafforzano il posizionamento di Avio nel settore della Difesa, che sta ricevendo- ha commentato l'- Ringraziamo i nostri partner di MBDA per la rinnovata fiducia dimostrata nelle consolidate competenze di Avio nel settore della Propulsione Tattica".