MPS: potremo "guardare a tutte le opportunità" di consolidamento del settore

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -, dopo il completamento con successo dell'operazione di rafforzamento di capitale, "presentae, grazie alla riduzione dei costi di struttura ed al rafforzamento dell'organizzazione commerciale, è avviata verso il raggiungimento dell'obiettivo previsto dal Piano, di generare oltre 700 milioni di euro di utili nel 2024". Lo si legge nelle risposte alle domande degli azionisti, in vista dell'assemblea prevista per il 20 aprile."Tale premessa consentirà a MPS diche si dovessero presentaredel settore bancario italiano", viene sottolineato.In merito all', la banca evidenzia che l'andamento nelle ultime settimane "haconseguente alle note vicende della Silicon Valley Bank e di Credit Suisse, che hanno generato una crisi di fiducia degli operatori finanziari verso il settore bancario".Però, dalla conclusione dell'aumento di capitale (4 novembre 2022) e fino alle vicende della Silicon Valley Bank (9 marzo 2023) il "titolo azionario MPS aveva raggiunto la quotazione di 2,33 euro, con una performance del +19,75%, s".La banca senese segnala inoltre, "a conferma dell'apprezzamento del mercato per il percorso intrapreso dalla Banca": il/miglioramento della raccomandazione da parte di alcuni analisti equity; il"Riteniamo che ildel Piano Industriale consentirà diriguardo alla potenzialità della banca e, di conseguenza, del suo valore", viene aggiunto.