Ritorna il Salone del Mobile di Milano: più di 2mila le imprese presenti per la 61esima edizione

(Teleborsa) -ai nastri di partenza in aprile, come da tradizione, quando la primavera contribuisce a richiamare visitatori sia all’interno della fiera diche in città, con tutti gli eventi “collaterali” al salone vero e proprio. L'evento è stato inaugurato dalla presidente del Consiglio,– che ha definito l’evento come “una vetrina dell'eccellenza italiana nel Mondo” – che per l'occasione ha annunciato l'impegno del governo ad una filiera del legno-arredo sostenibile e 100% Made in Italy. Il Salone 2023 ospita più di 2.000 imprese provenienti da 37 paesi, tra i quali si contano 550 giovani talenti under-35.Giunto alla sua, la Manifestazione si conferma come punto di riferimento internazionale per ilche grazie a una proposta espositiva di altissima qualità, un layout più immediato, una proposta pluridisciplinare e un calendario di incontri d primissimo livello, si pone l'obiettivo di creare un valore durevole, ridisegnando il futuro dell’esperienza fieristica.Con i suoi spazi ampi e gli stand lussuosi e curati fin nei minimi particolari, il Salone del Mobile è la proiezione di un’industria, quella dell’, che continua a crescere dopo aver brillantemente superato il periodo di crisi della pandemia, e che sta tornando ad essere aggressiva e competitiva su mercati importanti come quello deglidele soprattutto deglidove l’industria nazionale cresce lenta ma inesorabile, passando dal 2% nel 2012 al 2.8% nel 2022, conquistando un combattutissimo settimo posto.I poli principali protagonisti della grande crescita dell’export sono localizzati nella zona delladie dima registrano ottimi risultati anche le aziende delL’industria del mobile in Italia vanta infatti 16.000 aziende distribuite su tutto il territorio, contando una forza lavoro di circa 125.000 addetti, pari a quasi il 3.5% di tutto il settore manifatturiero. Nonostante lelegate al periodo, soprattutto in ambito energetico dove gliin fatto di efficientamento sono diventati indispensabili, l’Italia si conferma nel 2022 come principale produttore di mobili europeo, mantenendo il primato sottratto alla Germania nel 2021. In crescita anche l’utilizzo di materiali ecosostenibili e riciclati al 100%.Laambientale, economica e sociale è prioritaria non solo per le aziende, ma anche il Salone del Mobile 2023, che si è preoccupato dell’impatto che può avere costruire spazi temporanei, ampliando quindi le proprie linee guida per glicoinvolgendo fornitori di materiali riciclati e riciclabili, ed aderendo aldellela più estesa iniziativa a livello mondiale per la sostenibilità del business.