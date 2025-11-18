Intesa Sanpaolo Assicurazioni, Filangieri: "Passare dalla narrativa dell'adempimento a quella dell'impatto"

(Teleborsa) - "La riduzione dei riflettori su ESG ha offerto l'opportunità di prendere una pausa dalla precedente corsa e concentrare l'attenzione sulla sostanza dei progetti intrapresi. Negli ultimi 12 mesi sono stati pubblicati i principali piani di transizione delle imprese e si è assistito ad un'innovazione di prodotto che amplia i contenuti di sostenibilità e d'impatto sociale". È quanto ha affermatointervenendo nell'ambito del panel dal titolo "Gli Esg oltre Omnibus: show me the money" alla, l'evento di riferimento per la filiera della finanza sulla frontiera ESG."Mentre nell'ultimo anno abbiamo assistito a diversi ripensamenti, – ha proseguito– vi sono state anche azioni concrete da parte delle aziende, per la costruzione di un sistema economico più resiliente rispetto ai danni del cambiamento climatico e più inclusivo per la cura delle persone. È il momento in cui possiamo passare dalla narrativa dell'adempimento a quella dell'impatto, valorizzando i risultati tangibili ottenuti in termini di innovazione, governance e inclusione sociale".