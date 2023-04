BCE, Lane: periodo di crescita inferiore al trend per contrastare inflazione

(Teleborsa) - "Se lo scenario di base alla base delle proiezioni macroeconomiche degli esperti della BCE di marzo persiste, sarà". Lo ha detto, Chief Economist e membro dell'Executive Board della Banca centrale europea (BCE), durante un evento a Dublino."Portando i tassi d'interesse a un livello sufficientemente restrittivo e favorendo un periodo di crescita inferiore al trend attraverso lo smorzamento della domanda, contrasteremo le pressioni inflazionistiche a medio termine superiori al target eattraverso un disancoraggio delle aspettative di inflazione", ha spiegato."In particolare, lomonetaria significa che chi fissa i prezzi e chi fissa i salari è consapevole che aumenti eccessivi di prezzi e salari non saranno sostenibili", ha aggiunto.In vista della prossima decisione sui tassi, sarà importante "undelle imprese"."Oltre a monitorare la trasmissione dei nostri tassi ufficiali ai tassi sui prestiti bancari e ai rendimenti obbligazionari, l'indagine sui prestiti bancari di aprile sarà un importante input per la nostra riunione di maggio - ha proseguito - In particolare, l'indagine sui prestiti bancari ci aiuterà a valutareall'offerta e alla domanda di credito nell'area dell'euro".